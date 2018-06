Argentina: Willy Caballero perdería el puesto con Franco Armani para enfrentar a Nigeria

El propio Caballero, que no quiso hablar a los medios de manera directa, sino que lo hizo a través de mensajes de Whatsapp con un canal de televisión argentino, dijo: "Son momentos muy duros y hay que vivirlos".

Tampoco quiso dar detalles sobre el interior del grupo de jugadores: "Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Te agradezco, pero es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando".

Por último, el experimentado portero se guardó sus sentimientos y no los quiso expresar por medio de la red social de mensajería cuando le preguntaron por lo que quería decir. El portero escribió: "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay que trabajar. No hay que hacerse la víctima y dar declaraciones".