Análisis | ¿Quién será el Mario Alberto Yepes que Colombia necesita durante el Mundial de Rusia?

Por Diego Alejandro Camargo





A unas cuantas horas del primer partido de Colombia ante Japón en la Copa del Mundo de Rusia, las dudas de la ‘Tricolor’ no se centran simplemente en que James Rodríguez pueda o no iniciar en el once titular.





La preocupación silenciosa, que tanto expertos como aficionados comparten, se debe a la ausencia de un futbolista que tenga las características psicológicas de Mario Alberto Yepes.





Lo que los hinchas piden no es un zaguero con más técnica o más fuerza. No. Lo que juzgan es que no haya un jugador que tenga el temple dentro de la cancha para que Colombia, en palabras populares, no se achique y, al contrario, se haga sentir dentro del campo.



Se pide una mentalidad ganadora y combativa, de encarar a cualquier rival, pararse firme, subir el ánimo, gritar y demostrar una actitud de hierro hasta el final del partido. Tal cual como nos lo enseñó el ‘Mariscal’ durante las tres eliminaciones de Colombia en las Eliminatorias rumbo a los mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Y también como nos lo demostró en la épica clasificación, y de paso despedida de la selección, en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Durante este proceso Yepes jugó 102 partidos representando a su país, veteranía que nadie, del grupo de hoy de Pékerman, carga sobre sus hombros.



El técnico de Colombia le confío desde un principio la capitanía a Mario porque sabía que no sólo era un aporte en talla en la defensa y goles de cabeza, sino porque también le daba la experiencia que nadie más tenía a un grupo de jóneves con mucha calidad. Sus años de juego no los compraban ni los millones de dólares que gastó el Real Madrid en James Rodríguez. Y ese era el plus de Yepes con Pékerman. A lo anterior hay que agregarle que el defensa fue el único de una generación ‘maldita’, que logró compartir con el nuevo y prometedor proceso de divisiones menores que inició en el Sudamericano del 2005 con Reinaldo Rueda.

Sin embargo, tras el retiro de Yepes en el 2017, el estratega argentino ha rotado el gafete de capitán en los brazos de jugadores que se destacan, más por su talento, que por la experiencia que aún no han logrado sumar y depende solo de los años. El DT ha dado la capitanía a James Rodríguez, Falcao García, Carlos Sánchez, David Ospina y Abel Aguilar. Pero el único que ha salido, quizás a la altura de Yepes, ha sido el volante del Cali, quien podría jugar su último Mundial en Rusia debido a la baja de su estado físico.



Por su parte, al 10 colombiano cuando le ha tocado ser el capitán ha perdido la cordura. El más claro ejemplo: el amistoso contra Corea del Sur en el 2017, juego en el que le sacaron amarilla por pelear con el rival. Aquel día Colombia perdió 2-1. Carlos Sánchez también ha sido capitán, pero el volante de marca no se le ve gritando y hablando como lo hacia Yepes. La 'Roca' se centra más en quitar el balón y organizar en silencio.

Falcao es muy noble para la posición. Es el líder positivo, que guía, que habla, pero no regaña. Muy parecido a David Ospina, quien se sacó solo la cintilla con sus últimas y regulares actuaciones en Eliminatorias.