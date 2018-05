AFA dice que fue 'impreso erróneamente' capítulo para seducir mujeres rusas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se disculpó este miércoles por el manual distribuido este martes con consejos para seducir mujeres rusas durante el Mundial y aseguró que fue "impreso erróneamente".

"El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino informa que luego de una investigación interna efectuada respecto de lo sucedido en el día de ayer (martes) en la jornada de Idioma y Cultura Rusa, se concluyó que parte del material entregado fue impreso erróneamente", sostuvo la AFA en un comunicado publicado en su sitio web.

"El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación. Advertido esto por el personal administrativo del Departamento, se procedió a retirarlo de manera inmediata", añade el texto.

El órgano rector del fútbol argentino lamentó que esta equivocación haya opacado el curso, destinado a directivos, jugadores y periodistas que viajarán al Mundial de Rusia, que se realizará del 14 de junio al 15 de julio próximos.





"Expresamos nuestras más sinceras disculpas a quienes se vieron afectados por la publicación, la cual de ninguna manera refleja el pensamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, ni el de su Presidente Claudio Tapia ni de ninguno de sus directivos", concluye el texto.

El manual incluía consejos para seducir mujeres rusas y "llevarlas a la cama".

"Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa. Las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen", dice el material.

"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo", añade el manual.