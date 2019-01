El Mundial del 2022 sigue analizando la ampliación a 48 equipos y se confirma que las mujeres podrán ir a los estadios

"No se tomará ninguna decisión sin el visto bueno de Catar ", el país anfitrión, afirmó Nasser Al Khater , secretario general adjunto del Comité de Organización del Mundial -2022, en un momento en el que la FIFA estudia la posibilidad de ampliar el número de participantes a 48 selecciones.

"No se tomaría ninguna decisión sin el visto bueno de Catar . Ese es un punto importante: será una decisión que se tome conjuntamente", añadió.

Gracias a ellos, "vamos a ver si es posible o si no es posible, y lo que necesitaremos cambiar ya que habrá numerosos aspectos afectados (en caso de que se pase a 48 equipos): el número de estadios, el número de días de competición, la difusión, el número de partidos...", añadió.

Sobre el acceso de las mujeres a los estadios, el responsable del comité organizador del Mundial-2022 aseguró que "no habrá ninguna restricción", en contraste con la Supercopa de Italia, que se juega este miércoles en Arabia Saudita y que provocó una polémica al no permitir el acceso a las mujeres no acompañadas por hombres.