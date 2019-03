Una vez más, el título de la División Este de la Americana lo pelearán Red Sox y Yankees en encarnizada lucha

1) Aaron Hicks, CF 2) Aaron Judge, RF 3) Giancarlo Stanton, DH 4) Gary Sánchez, C 5) Miguel Andújar, 3B 6) Luke Voit, 1B 7) Troy Tulowitzki, SS 8) Gleyber Torres, 2B 9) Brett Gardner, LF

El outfield de los Red Sox es el mejor de las Grandes Ligas y si no, que se ponga a debate . Este trío compuesto por Mookie Betts, Andrew Benintendi y Jackie Bradley Jr , sumado a JD Martínez , hacen de Boston un equipo temible a la ofensiva. La temporada de 2018 para Xander Bogaerts fue de altibajos pero es un pelotero de enorme calidad y capacidad de producción. El equipo que ganó la Serie Mundial pasada está casi intacto y aunque muchos ponen por delante a los Yankees para ganar el Este de la Americana, creo que sería un error sacar de la ecuación a los Red Sox .

En lo que a pitcheo se refiere, la baja de Joe Kelly , como preparador, y de Craig Kimbrel , como cerrador, podrían haber debilitado ese departamento del equipo pero eso no se sabrá sino hasta entrada la temporada y en esos juegos donde es necesario mantener una ventaja mínima. El panorama luce positivo para Boston, aunque tendrán que luchar no solo contra Yankees por el cetro divisional sino contra ellos mismos y generar una capacidad de motivarse de nuevo para llegar.

1) Andrew Benintendi, LF 2) Mookie Betts, RF 3) J.D. Martínez, DH 4) Xander Bogaerts, SS 5) Mitch Moreland, 1B 6) Dustin Pedroia, 2B 7) Rafael Devers, 3B 8) Jackie Bradley Jr., CF 9) Christian Vázquez, C

1) Lourdes Gurriel Jr., 2B 2) Brandon Drury, 3B 3) Justin Smoak, 1B 4) Kendrys Morales, DH 5) Randal Grichuk, RF 6) Teoscar Hernández, LF 7) Kevin Pillar, CF 8) Danny Jansen, C 9) Freddy Galvis, SS

El mejor de los escenarios para los Rays en 2019 podría ser un tercer lugar en el Este de la Americana y en el peor de los casos, un cuarto puesto , si no se desploman y Baltimore resulta ser mejor de lo esperado. Este equipo hizo pocos movimientos pero fueron clave para apuntalar posiciones estratégicas como su leadoff batter, quien ahora será Austin Meadows y la llegada de Mike Zunino como receptor.

Una de las cosas que necesita mejorar Tampa es el bateo de poder , pues en 2018 se clasificaron como el equipo 27 de 30 en MLB en cuadrangulares y la salida de CJ Cron y de Jake Bauers no les ayuda precisamente en ese renglón. El cuerpo de lanzadores del equipo es bastante respetable, sobre todo con sus dos primeros brazos, Blake Snell y Charlie Morton , para transitar en una División muy complicada.

1) Austin Meadows, RF 2) Tommy Pham, LF 3) Ji-Man Choi, 1B 4) Yandy Díaz, 3B 5) Avisail García, DH 6) Daniel Robertson, 2B 7) Willy Adames, SS 8) Kevin Kiermaier, CF 9) Mike Zunino, C

Quien piense que los Orioles en 2019 trascenderán más allá del sótano del Este de la Liga Americana es un entusiasta o sabe algo que los demás no sabemos . El equipo está en franca reconstrucción y estos procesos rara vez otorgan resultados a corto plazo. Lo positivo para Baltimore es que lanzadores como Mychal Givens, Miguel Castro o Richard Bleier . Los canjes de Manny Machado y Zack Britton les dejaron buenos prospectos.

Para reforzar la idea de que este proyecto se cocina a fuego bajo, muy bajito, los Orioles no contrataron un solo agente libre en el receso de temporada y confiarán en el personal existente y sobre todo en sus prospectos. Esto requerirá no solo de paciencia por parte de los aficionados, sino de los jugadores y de los propios directivos porque ‘Roma no se hizo en un día’.