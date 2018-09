Un cuádruple empate en la Liga Nacional es posible; ¿qué pasaría de cara a los Playoffs?

El reportero Anthony Castrovince de MLB.com hizo la cuenta de lo que tiene que pasar para que ocurra el cuádruple empate durante esta semana: los Brewers tendrían que irse 1-4, los Dodgers 3-2, los Cardinals 4-1 y los Rockies 5-1 para que tengamos la alineación de astros (que no los de Houston, que ya clasificaron en la Americana). ¿Imposible? No, pero sí difícil.

Milwaukee: en St. Louis (martes y miércoles); vs. Detroit (viernes, sábado y domingo)

St. Louis: vs. Milwaukee (martes y miércoles); en Chicago Cubs (viernes, sábado y domingo)

Dodgers: en Arizona (martes y miércoles); en San Francisco (viernes, sábado y domingo)

Colorado: vs. Philadelphia (martes, miércoles y jueves); vs. Washington (viernes, sábado y domingo)