Tyler Skaggs habría jugado 'definitivamente' para México

Debbie Skaggs , cuyo apellido de soltera es Salcido, fue entrenadora de softball y fue quien le mostró las raíces de su país al joven Tyler quien, pese a no hablar español, habría jugado por México sin dudarlo.

"Quiero hacerles saber que si me lo solicitan (jugar para México), definitivamente jugaría para ellos", expresó Skaggs en una charla con Marca Claro el año pasado.

" Mis dos abuelos son mexicanos y tengo esa ascendencia. Sé que Skaggs no es un apellido muy mexicano, pero el apellido de soltera de mi mamá es Salcido, crecí en el suroeste de California, mis dos abuelos son mexicanos, me crié comiendo comida tradicional mexicana y otras muchas cosas como practicar la religión católica, pero no sé muchas palabras en español", agregó Skaggs.