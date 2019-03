Todos contra los Chicago Cubs en la División Central de la Liga Nacional en una dura batalla

Muchos catalogan el cuadro de los Cubs, integrado por Anthony Rizzo, Ben Zobrist, David Bote, Javier Báez, Addison Russell y Kris Bryant como el mejor de todo el béisbo l de las Grandes Ligas y con ese personal en el infield para Chicago en 2019 las cosas solo pueden ser alentadoras, pues la campaña pasada el equipo culminó en el Top 10 en carreras (9), porcentaje de bateo (4) y en décimo en OPS (On Base Plus Slugging). El cuerpo de lanzadores tuvo sus momentos complicados pero se las arregló para ser el décimo mejor de MLB en efectividad tanto para relevistas como para abridores.

Una de las debilidades para Chicago viene en el outfield, pues aunque hay jugadores de renombre como Albert Almora Jr. y Jason Heyward, han estado muy por debajo de lo que ellos se espera las pasadas tres campañas, mientras que Kyle Schwarber tuvo un año de regreso positivo pero no lo suficientemente bueno como para decir que es el de 2016. Pero no hicieron gran cosa para remediar las irregularidades en el jardín. El único agente libre contratado fue Daniel Descalso, un infielder. Pese a todo, los Cubs son un equipo sólido y no solo estarán por quinta temporada seguida en los Playoffs sino que podrían recuperar la División.