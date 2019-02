Tebow rechazó oferta de AAF para seguir soñando con las Grandes Ligas

La Alliance of American Football , una nueva Liga de fútbol americano profesional, intentó fichar al exjugador de la NFL Tim Tebow , quien, a pesar de sentirse alagado, rechazó la invitación de los Orlando Apollos .

Tebow ya se presentó a su tercer entrenamiento de primavera con los New York Mets , franquicia que la ha brindado una oportunidad inmejorable.

"No fue muy complicado. (Los Apollos) Me han llamado mucho, el entrenador Steve Spurrier continúa marcándome, y lo amo, pero fue fácil , aunque recibí una gran oferta".

" Estoy de lleno en el beisbol, no había manera que parara y no le diera una oportunidad (a la MLB) después de todo lo que he trabajado", sentenció.