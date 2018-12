Se retiró uno de los héroes de la Serie Mundial de los Marlins de 2003

El ex campocorto de los Florida Marlins, Alex González , autor del jonrón que dejó en el terreno a los New York Yankees en el cuarto partido de la Serie Mundial de 2003 , jugó su último partido después de veintidós años de carrera en el béisbol.

“ Le doy las gracias a todos los equipos, fanáticos y periodistas que me apoyaron en mi carrera”, dijo el ex grandeliga frente al público. “Ustedes son la mejor afición que he tenido”