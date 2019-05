¿Se encaminan los Marlins a la peor campaña de su historia?

Los Marlins arrancaron la semana con la peor marca en las Mayores, con 9-24 (.274), lo que les coloca en camino a finalizar 44-118 . En términos generales es paupérrimo, incluso para una franquicia que no ha tenido una campaña favorable desde 2009 y que no clasifica a los Playoffs desde 2003 .

El manager Don Mattingly asegura que les pide a sus jugadores que se mantengan con un carácter positivo, “pero es difícil decir que todo está bien cuando estás con nueve derrotas y lo que sea. Ni siquiera sé cómo estamos. No se siente bien”, expresó.

Es una sensación nueva para Jeter, una presencia constante en Postemporadas durante dos décadas jugando para los New York Yankees . En su segunda campaña como director general de los Marlins, Jeter está reconstruyendo la franquicia desde la base.

“No estoy contento”, dijo Jeter. “Michael Hill no está contento. Donnie no está contento. Estoy seguro de que los jugadores no están contentos”.