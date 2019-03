¿Quién le podrá meter presión a los Indians en la División Central de la Liga Americana?

Una de las fortalezas de los Indians es su pitcheo . Una rotación que incluye a Corey Kluber, Trevor Bauer, Carlos Carrasco y Mike Clevinger , lo cual la hace bastante respetable y de lo mejor en el Joven Circuito . Gracias a esta fortaleza se puede decir que Cleveland tendrá, si no ocurren lesiones severas o inoportunas, vía libre para poder conquistar el banderín de la División Central por cuarto año seguido.

Pero en lo que se refiere al relevo, las cosas no estuvieron bien y la salida de dos puntales como Cody Allen y Andrew Miller , no ayuda, pues en 2018 fue el bullpen con el quinto peor ERA de MLB. Se destacan las bajas de Michael Brantley y de Lonnie Chisenhall , así como el regreso de Carlos Santana y el arribo de Jake Bauers . Terry Francona está en su séptimo año como piloto, conoce bien el entorno y tiene el material humano para otra campaña con marca ganadora de nuevo.

1) Francisco Lindor, SS 2) Jason Kipnis, 2B 3) Jose Ramirez, 3B 4) Carlos Santana, 1B 5) Hanley Ramirez, DH 6) Jake Bauers, LF 7) Tyler Naquin, RF 8) Leonys Martin, CF 9) Roberto Perez, C

1) Jorge Polanco, SS 2) Max Kepler, RF 3) Nelson Cruz, DH 4) Eddie Rosario, LF 5) CJ Cron, 1B 6) Marwin González, 3B 7) Jonathan Schoop, 2B 8) Jason Castro, C 9) Byron Buxton, CF

1) José Berríos, RHP 2) Kyle Gibson, RHP 3) Michael Pineda, RHP 4) Jake Odorizzi, RHP 5) Martín Pérez, LHP Cerrador: Trevor May, RHP

Luego de tres temporadas en las que el número de victorias de los White Sox con Rick Rentería como manager ha ido a la baja (78, 67 y 62), por primera vez la expectativa es positiva y entiéndase de ir en sentido opuesto , mas no de pelear por la División Central o buscar Playoffs. Una buena razón para pensar en la mejoría de este equipo es la adición de Álex Colomé y Kelvin Herrera como parte de un ya de por sí sólido cuerpo de relevistas y recordemos que pitcheo es el nombre del juego.

Sin embargo, no podemos dejar de lado cuán importante es el pitcheo. En 2018, los abridores de los White Sox arrojaron un grueso 5.07 de ERA para ser el lugar 26 de 30 en Las Mayores , y eso derivó en la primera temporada de 100 derrotas para la franquicia desde 1970. La llegada de Iván Nova ayudará a apuntalar el cuerpo abridor y Jon Jay y Yonder Alonso arriban para aportar a la ofensiva. Se prevé que el mexicano Manny Bañuelos se apodere del quinto sitio en la rotación de Chicago.

1) Jon Jay, RF 2) Yoan Moncada, 3B 3) José Abreu, 1B 4) Yonder Alonso, DH 5) Welington Castillo, C 6) Daniel Palka, LF 7) Tim Anderson, SS 8) Yolmer Sánchez, 2B 9) Adam Engel, CF

El aspecto positivo para el ascenso de los Tigers en 2019 será tener sanos a sus primeros cuatro abridores, que son Matthew Boyd, Michael Fulmer, Jordan Zimmermann y Tyson Ross . De ser el caso, no necesariamente van a pelear por el banderín de la División pero sí mejorarán su número de victorias con respecto a la temporada pasada.

Lo que preocupa para la organización de Detroit en la campaña que está por empezar es el tema ofensivo. Salvo Nick Castellanos, no hay otro bateador de consistencia y respeto en la alineación, y para ejemplificar, en 2018 fueron el quinto peor equipo en carreras anotadas y el cuarto más bajo en OPS (On base plus Slugging). Se espera que en 2019 Christin Stewart y Niko Goodrum apoyen a Castellanos y que Miguel Cabrera esté sano para aportar lo que de él se espera.