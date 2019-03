Mexicano Luis Urías iniciará la temporada en las Ligas Menores

A pesar de ya haber debutado con los San Diego Padres en las Grandes Ligas, el mexicano Luis Urías iniciará esta temporada en las Ligas Menores , según Kevin Acee de The San Diego Union Tribune.

No hay duda de que Urías es el segunda base del futuro; sin embargo, un mal Spring Training, aunado a la incorporación del veterano Ian Kinsler, obligó a los Friars a mandarlo a AAA para que acumulé más at bats y no sea desperdiciado en el banquillo del primer equipo.