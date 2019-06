Mets multan a Callaway y Vargas por altercado con reportero

Luego que los New York Mets multaron a su mánager y al lanzador Jason Vargas por una confrontación llena de ofensas con un reportero tras una derrota el fin de semana, Callaway no quiso decir que lamentaba el incidente durante su primer encuentro con los medios de comunicación.



“En mi reunión con Tim, me disculpé por mi reacción”, dijo Callaway. “Me arrepiento. Lamento la distracción que causé al equipo... Es algo de lo que no estoy orgulloso. No estoy orgulloso de la distracción. No estoy orgulloso de lo que le hice a Tim. Por eso, definitivamente me disculpo”.