Manaea, de los Athletics, lanzó un 'no hitter' ante los poderosos Red Sox

Turn the sound up, and enjoy. #RootedInOakland pic.twitter.com/3Mw5nSRFTp

“Honestamente, todavía no parece real. Incluso después del último out, no me podía imaginar lanzar un juego sin hits en las Grandes Ligas, especialmente contra un equipo como los Red Sox. Es increíble. Ni siquiera sé qué decir ", expresó el protagonista.