Los Twins le ofrecen un nuevo cargo a su manager

Los Minnesota Twins estrenarán nuevo piloto, a partir del año entrante, después de la gerencia del club anunciara en una rueda de prensa, este martes, que Paul Molitor, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas e icono de la historia del conjunto, no seguirá en ese rol.

Molitor no tuvo suerte en sus cuatro años al frente de la novena con la cual brilló, como jugador, aunque obtuvo el galardón como Manager del Año, en la justa pasada, después que consiguiera participar en el Juego del Comodín , frente a los New York Yankees, aunque perdió ese compromiso.

La noticia reportada por el portal oficial del conjunto de los Twins fue completamente inesperada, debido a que el ex estratega todavía tenía dos años de contrato, que había firmado después de su gran desempeño del año pasado. El informe no explica cuál será el nuevo rol que ocupará el ex segunda base.