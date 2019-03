Los Houston Astros, el rival a vencer en la División Oeste de la Liga Americana

Pero así como se elogia la fabricación de buenos bateadores en casa, no ocurre lo mismo con los lanzadores. Dallas Keuchel es agente libre y sigue sin firmar con algún equipo, Lance McCullers (cirugía Tommy John) se perderá el año entero. Se las han apañado con canjes que han hecho llegar a pitchers como Justin Verlander o Gerrit Cole . La llegada de Wade Miley apuntala la rotación. Vienen en camino algunos prospectos en los que hay esperanza de que refuercen el staff de pitcheo . El mexicano Roberto Osuna se encargará de tener el rol de cerrador del equipo.

1) George Springer, CF 2) Alex Bregman, 3B 3) José Altuve, 2B 4) Carlos Correa, SS 5) Michael Brantley, LF 6) Yulieski Gurriel, 1B 7) Josh Reddick, RF 8) Tyler White, DH 9) Robinson Chirinos, C

Por principio de cuentas cabe decir que será extraño ver en el dugout de los Angels a alguien que no sea Mike Scioscia , quien fue el manager del equipo por los pasados 19 años. Ahora será Brad Ausmus quien esté al timón del barco. Mike Trout acaba de escribir historia como el deportista mejor pagado de todos los tiempos al suscribir una extensión de contrato a razón de 12 años y 430 millones de dólares para seguir con los angelinos, para evitar que caiga en las garras de los depredadores. La mejor noticia para Ausmus es que sus socios en el outfield son Kole Calhoun y Justin Upton .

1) Zack Cozart, 3B 2) Mike Trout, CF 3) Justin Upton, LF 4) Justin Bour, 1B 5) Albert Pujols, DH 6) Andrelton Simmons, SS 7) Kole Calhoun, RF 8) David Fletcher, 2B 9) Jonathan Lucroy, C

Así como no se puede dar por descontado nunca a un equipo como los Athletics, las lesiones pueden ocurrirle a cualquiera, como a ellos en 2018 . En algún punto la rotación de los A’s tuvo 13 lanzadores con al menos cinco aperturas. Producto de ello culminaron como el sitio 17 (4.17 ERA) en efectividad colectiva. Pese a las salidas de Trevor Cahill y Edwin Jackson , llegan a apuntalar los mexicanos Marco Estrada y Joakim Soria , a la rotación y bullpen respectivamente. Un segundo o tercer lugar divisional sería una aspiración sensata.

1) Robbie Grossman, LF 2) Matt Chapman, 3B 3) Matt Olson, 1B 4) Khris Davis, DH 5) Stephen Piscotty, RF 6) Jurickson Profar, 2B 7) Ramón Laureano, CF 8) Marcus Semien, SS 9) Nick Hundley, C

Una de las preocupaciones para 2019 es que no hay profundidad en el cuerpo de lanzadores y siendo el inequívoco síntoma del declive de Félix Hernández como el as de una rotación (incluso dejando de ser en 2019 quien se encargue de tirar en el season opener) que nunca llevó a Playoffs a esta franquicia, que por cierto desde 2001 no sabe lo que es disputar un partido de Postemporada. Un cuarto lugar en el Oeste de la Liga Americana sería un pronóstico congruente con la realidad del club.