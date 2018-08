Los Astros advierten a Roberto Osuna: “No toleraremos un error más”

“Nosotros realizamos una extensa evaluación”, explicó el club en el documento enviado a los medios. “Obtuvimos la mayor información posible sobre el incidente del cual no podemos hablar por haber un proceso legal en curso. Pero recabamos la mayor información posible de Roberto antes y después del incidente para conocer su reputación”.

La investigación parece haber arrojado saldo positivo en las oficinas de los Astros, quienes apostaron por el lanzador azteca, quien solo ha podido tirar 15.1 entradas, con 13 ponches y nueve rescates en 15 partidos, en los cuales acumuló una efectividad de 2.93 con los Azulejos de Toronto, hasta mayo cuando se vio envuelto en su problema legal, un asunto que los actuales monarcas de la Serie Mundial no volverán a tolerar.

“Si hay un nuevo episodio no lo toleraremos”, sentenció el equipo en el comunicado. “Tomaremos acciones inmediatas. Nosotros utilizaremos esta decisión para acercarnos más a la comunidad y apoyar toda iniciativa en contra de la violencia doméstica y cualquier otro abuso”.

La polémica ante la decisión de los Astros no solo ha ocurrido en los medios, sino que ha habido diversos reportes de prensa señalando que Osuna no ha sido bien recibido en el clubhouse de los campeones mundiales reinantes, quienes no se sienten a gusto por lo hecho por el pitcher derecho.