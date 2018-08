Llegada del mexicano Roberto Osuna a los Astros causa polémica

“Es algo difícil y una situación compleja”, admitió Justin Verlander , quien fue uno de los que fustigó fuertemente a Vásquez, cuando salió a la luz pública la evidencia en donde golpea a su exnovia. “Nosotros no sabemos toda la historia (de Osuna) y yo he sido particularmente duro con este tipo de episodios, lo cual mantengo, pero debemos esperar a ver que pasa pues su caso aún está en proceso”.



“Nosotros no sabemos qué paso”, confesó José Altuve a MLB.com. “Es para mí bien difícil salir aquí a criticar a un compañero cuando no tengo idea qué sucedió. Esta es una conversación un poco difícil. Creo que está bien decir ahorita que no sé bien qué decir”.