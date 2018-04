Lanzador suspendido apoyó a sus Red Sox desde las gradas junto a fans

“Estaba en la suite, no estábamos anotando ninguna carrera y estábamos perdiendo, así que me mudé, fui a las gradas y anotamos un par de carreras. Me mudé a otro lugar, y eso no funcionó, así que me trasladé a la cubierta Sam Adams Party Deck, y terminamos anotando más carreras. Luego vi el resto del juego desde el Pabellón State Street. Tuve que cambiar ubicaciones. Me estaba volviendo supersticioso", comentó Kelly al Boston's WEEI.