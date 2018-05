Francisco Lindor ¿El mejor campocorto en Grandes Ligas?

“Sumamente bello”: así describe el boricua de 24 años, cuando se refiere a su tiempo con los Indios, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del draft del 2011. Dos años después, en el Citi Field, Lindor fue escogido al Juego de Estrellas del Futuro y en el 2015, debutaría en Grandes Ligas, para apoderarse del campocorto de ‘la tribu’. “Me han ayudado en todos los aspectos, como persona, como jugador, me han ayudado a ser un mejor hermano, he aprendido de la vida muchísimo y me han dado la oportunidad de jugar el juego que siempre he querido, estar aquí en Grandes Ligas y competir”.