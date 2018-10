EXCLUSIVA | Ronald Acuña: “Ser el Novato del Año no me quita el sueño”

“Tengo que irme temprano en 2019”, recalcó en exclusiva para Univsión Deportes después de dar a conocer que no viajará a la Serie de Estrellas que se celebra anualmente en Japón y a la cual fue invitado, hace un par de meses. “Quiero compartir con mi familia”.

“Esta fue una experiencia única al ser mi primera vez en Grandes Ligas ”, aseguró. “Pasar a la postemporada fue algo inolvidable, lo sería para cualquier pelotero. Tuve la oportunidad de jugar con grandes veteranos como Freddie Freeman, Aníbal Sánchez y Ender Inciarte, siempre me brindaron su apoyo, son grandes compañeros de equipo”.

“Lo que más me llenó de felicidad fue cuando me llamaron a las Grandes Ligas”, dijo. “Eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Para uno agarrar experiencia tiene que salir al terreno y jugar todos los días. Contar con mis primos, Alcides y Kelvim Escobar, me ayudó mucho e influyó en mí. Estoy orgulloso de pertenecer a esta familia”