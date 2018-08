Ex prospecto de los Yankees termina en la cárcel después de amenazar a la policía

El joven dominicano, Leonel Vinas, quien fue lanzador de los New York Yankees, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, después de que amenazara a la policía con llevar a cabo actos terroristas, informó el New York Post.

El ex pitcher trataba de viajar a su país natal, después de colgar una publicación en Instagram que decía: “Este es el mensaje”, escribió Vinas. “El primer policía que me detenga recibirá un disparó o lo secuestraré”. El mensaje no causó gracia dentro de los cuerpos policiales que inmediatamente pusieron al ex serpentinero bajo custodia.