Estos son los nominados a MVP, Cy Young y Novato del Año en la MLB

La agencia libre ya comenzó, lo que quiere decir que la nueva temporada de las Grandes Ligas ya está en curso. Por ende, la MLB anunció a los nominados para loa galardones más destacados del 2018.

Un total de seis latinos estarán peleando por ser premiados ya sea con el MVP, el Cy Young o el Novato del Año.

MVP LIGA AMERICANA

Mookie Betts, OF, Red Sox (USA): .346, 32 HR, 80 RBI y 30 SB.

José Ramírez, 3B, Indiands (DOM): .270, 39 HR, 105 RBI y 0 SB.

Mike Trout, OF, Angels (USA): .312, 39 HR, 79 RBI y 23 SB.

MVP LIGA NACIONAL

Nolan Arenado, 3B, Rockied (USA): .297, 38 HR, 110 RBI y 2 SB.

Javier Baéz, 2B/SS, Cubs (PR): .290, 34 HR, 111 RBI y 21 SB.

Christian Yelich, OF, Brewers (USA): .326, 36 HR, 110 RBI y 22 SB.

CY YOUNG LIGA AMERICANA

Corey Kluber, RHP, Indians (USA): 20-7, 215 IP, 2.89 ERA y 222 SO.

Blake Snell, LHP, Rays (USA): 21-5, 180.2 IP, 1.89 ERA y 221 SO.

Justin Verlander, RHP, Astros (USA): 16-9, 214 IP, 2.52 ERA y 290 SO.

CY YOUNG LIGA NACIONAL

Jacob deGrom, RHP, Mets (USA): 10-9, 217 IP, 1.70 ERA y 260 SO.

Aaron Nola, RHP, Phillies (USA): 17-6, 212.1 IP, 2.37 ERA y 224 SO.

Max Scherzer, RHP, Nationals (USA): 18-7, 220.2 IP, 2.53 ERA y 300 SO.

NOVATO DEL AÑO LIGA AMERICANA

Miguel Andujar, 3B, Yankees (DOM): .297, 27 HR, 92 RBI y 2 SB.

Shohei Ohtani, RHP y OF, Angels (JPN): 4-2, 51.2 IP, 3.31 ERA y 63 SO / .285, 22 HR, 61 RBI y 10 SB.

Gleyber Torres, 2B, Yankees (VEN): .271, 24 HR, 77 RBI y 6 SB.

NOVATO DEL AÑO LIGA NACIONAL

Ronald Acuña Jr., OF, Braves (VEN): .293, 26 HR, 64 RBI y 16 SB.

Walker Buehler, RHP, Dodgers (USA): 8-5, 137.1 IP, 2.62 ERA y 151 SO.

Juan Soto, OF, Nationals (DOM): .292, 22 HR, 70 RBI y 5 SB.