Esperan que Luis Severino sea el número uno de la rotación de los Yankees

Todo indica que el lanzador dominicano, Luis Severino, será el encargado de abrir el partido inaugural de los New York Yankees, el 28 de marzo, frente a los Baltimore Orioles , según explicó el mánager Aaron Boone a MLB.com, en la apertura de los campos de entrenamiento de los Mulos del Bronx.

“Yo diría que existe una buena posibilidad”, contó el estratega. “ No lo he establecido del todo ni he conversado eso todavía, pero mi expectativa es que él sea el hombre para comenzar la campaña”.