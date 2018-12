Los secretos de los Red Sox en 2018: dinero, análisis y Alex Cora

El último out del equipo campeón de una Serie Mundia l no se olvida. En el cuarto campeonato en 15 años de los Boston Red Sox , el éxtasis estuvo en la escena de un triunfal Chris Sale, quien abrazó a su receptor Christian Vázquez tras ponchar a Manny Machado.

Para sacar los tres últimos outs, Cora decidió llamar a Sale en vez de Craig Kimbrel , el cerrador habitual. Su as derecho lanzó cuatro innings mediocres como abridor en el primer juego frente a los Dodgers y había tenido una actuación clave desde el bullpen en el juego fuera de casa en el que liquidaron la serie de primera ronda contra los New York Yankees.

Boston despachó a New York, Houston y Los Angeles en los Playoffs, cuando insistentemente se hablaba de la vulnerabilidad del equipo, en particular por los antecedentes desfavorables de David Price en octubre y por un relevo que no convencía.