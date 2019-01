¿El nuevo Ohtani? Rays ven a Davidson como un hibrido

El efecto que tuvo el nipón Shohei Ohtani en las Grandes Ligas no pasó desapercibido y muchos equipos ya se han planteado jugar con híbridos .

"Es algo que requiere mucho trabajo para mí", dijo Davidson a fines de septiembre. "Creo que es algo que se puede hacer. Es algo que me apasiona, así que disfruto haciéndolo. Les dije que esto es algo que no me importaría hacer".