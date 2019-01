El agente de Manny Machado desmiente todos los rumores en torno a su cliente

Dan Lozano, representante del estelar campocorto Manny Machado, no aguantó más y emitió un comunicado para salir al paso a todos los rumores que han rodeado a su cliente y la posibilidad de que estampe pronto su firma con los Chicago White Sox, New York Yankees o los Philadelphia Phillies , quienes son los equipos favoritos para adquirir al dominicano nacido en Estados Unidos.

“Los recientes reportes, así como otros rumores, en los últimos meses no son ajustados a la realidad ”, expresó el agente en una carta enviada a los medios. “No sé si las fuentes de los periodistas están violando flagrantemente el Acuerdo Colectivo de MLB para intencionalmente afectar las negociaciones o solo mienten por otras razones”.

El comunicado de Lozano llega poco después que este miércoles trascendiera, según varios reportes, que Machado recibió una oferta de siete años y 175 millones de dólares de los White Sox, lo cual causó controversia por tratarse de la mitad del dinero que se sabe que aspira el ex miembro de Los Ángeles Dodgers.

“No me quedaré observando con los medios siguen manipulando al filtrar información, no solo de mi cliente, sino de todos los agentes libres”, siguió el representante. “La ausencia de nueva información no puede ser excusa para fabricar noticias”.