El agente de Bryce Harper niega que los Yankees no quieran a su cliente

El agente de las más grandes estrellas de las Grandes Ligas, Scott Boras, tuvo su tradicional encuentro con los medios de comunicación, en el marco de los Winter Meetings 2018 , en donde rechazó que los New York Yankees no estén todavía interesados en su cliente Bryce Harper .

“Esas son cosas que tal vez le dicen ellos a ustedes”, sentenció el dueño de Boras Corporation, según el New York Post. “Cuando la enfermera camina con el termómetro, el problema no es lo que diga el termómetro ese día. El problema es el estado del paciente cuando esté listo para recibir el alta médica. Los Yankees no están listos para salir del hospital aún”.