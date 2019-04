Domincano Elvis Luciano, el primer jugador de la MLB nacido este siglo

Si bien las Grandes Ligas ya no tienen un solo jugador que estuviera activo durante el siglo anterior, ahora tienen a su primer pelotero nacido en este siglo .

“Me sentí muy orgulloso”, dijo Luciano. “ No estaba nervios o. Estaba ansioso porque realmente quería hacer lo mejor para el equipo”.

“Simplemente lanzar en ese momento, en esa situación, eso te muestra mucho”, consideró Montoyo luego de la derrota de su equipo 4-3 en 11 episodios. “Por supuesto que no estaba nervioso. Tiene el material para competir en las Grandes Ligas ”.

“Buena recta”, opinó Castellanos. “Fue directo a mí, no fue tímido. Hizo su trabajo y me puso out. Con suerte, si tiene una carrera de 20 años en las mayores, puedo decir que fui el primer tipo al que sacó”.