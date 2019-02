Bumgarner y Posey sueñan con que Harper firme con los Giants

“Pienso que cualquiera que juegue en las Grandes Ligas adoraría tenerlo en su equipo y aquí no es la excepción”, señaló Posey. “El tipo de jugador que es y la pasión que trae al juego, si fuéramos lo suficiente afortunados de que eso (su contratación) suceda, sería grandioso.

“He sido parte de equipos que ganaron cuando tal vez no se suponía que lo hicieran. Hemos visto a muchos otros equipos hacerlo. Obviamente, algunos muchachos, como Harper, van a hacer mejor a cualquier equipo”, aseguró Bumgarner. “Eso no quiere decir que no podemos hacerlo sin él. Tenemos a los muchachos y podríamos hacerlo. Todo está en la mentalidad”.