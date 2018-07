Bryce Harper y Adrian Beltré, entre las figuras que podrían cambiar de equipo hoy en las Grandes Ligas

Los gerentes generales de los New York Yankees, Brian Cashman; Cleveland Indians, Mike Chernoff; Los Ángeles Dodgers, Farhan Zaidi; Chicago Cubs, Theo Epstein y, cuidado, si el propio Jeff Luhnow, de los Houston Astros, no dormirán en la noche del lunes en búsqueda de quien surge como la gran joya de la corona, Bryce Harper.

El jardinero de los capitalinos no ha tenido su mejor cosecha, con un pobre promedio de .220, muy por debajo de su promedio vitalicio, pero aún posee 25 cuadrangulares, 62 fletadas, .473 de slugging y una hoja de vida que lo ha convertido en unas de las máximas figuras del juego.

La noticia ocurre a pcoas horas de que se termine el plazo para hacer cambios directos en las mayores, tiempo que los gerentes interesados en Harper tienen para armar un buen paquete de prospectos para obtener los servicios del estelar pelotero , quien aún tiene unos 10 millones de dólares por cobrar en 2018, un detalle importante porque algunas escuadras no querrán exceder el tope salarial que activa el impuesto al lujo.

Este lunes hubo varios movimientos, como era de esperarse. El mexicano Roberto Osuna pasó a los Houston Astros; el camarero de los Anaheim Angels vestirá ahora el uniforme de los Boston Red Sox y el pitcher de los Minnesota Twins, Lance Lynn pasó a los New York Yankees, en los movimientos más resaltantes del día.

El pitcher de los Tampa Bay rays no sería un pelotero solo para reforzar la recta final de la contienda, toda vez que aún le queda el 2019, antes de declararse agente libre. De acuerdo a varios reportes es pretendido por los Yankees, Brewers, Padres y Braves.

El veterano jardinero es una opción para quien no pueda darse el gusto de contar con Bryce Harper. El dominicano no ha tenido un buen año, primero los Atlanta Braves, y luego con los New York Mets, pero es una pieza con mucha experiencia que puede aportar para la recta final y la postemporada.