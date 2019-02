Bryce Harper toma práctica de bateo sin barba y los fans de los Yankees se emocionaron

Una de las políticas más famosas del béisbol de Grandes Ligas es aquella que, en particular, tienen los New York Yankees, quienes prohíben a sus peloteros tener barba y largo cabello . Es por ello por lo que, cuando Bryce Harper apareció en las redes sociales, este miércoles, completamente afeitado se generó una gran emoción en la fanaticada de los Mulos del Bronx.

No obstante, no parece haber nada inminente ni señales de que el elenco de Aaron Boone tenga al patrullero cerca de firmar un acuerdo. De hecho, el interés de los neoyorquinos, según los reportes, ha sido más por Manny Machado que por el ex jardinero de los Washington Nationals, quien sigue esperando por un contrato a una semana del inicio del Spring Training.