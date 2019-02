¡Aplausos! Farquhar lanzó juego simulado tras hemorragia cerebral

Farquhar ponchó a dos y otorgó una base por bolas el domingo durante una entrada limpia , en su primer juego simulado para los New York Yankees desde que colapsó en el dugout de los Chicago White Sox el 20 de abril.

“Extraordinariamente exitoso el hecho de que no estaba pensando en nada más que en ponchar a todos”, dijo Farquhar. “ No estaba pensando en mi casco, no estaba pensando en nada más. Mi concentración estaba en donde había estado en el pasado. Simplemente en crear abanicadas y fallas. A eso lo llamo normal”.