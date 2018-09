Anderson Espinoza estimó que los Padres de Luis Urías pronto darán de que hablar

“Yo he tenido reuniones con A.J. Preller y con el coordinador de ligas menores y me han dicho que cuentan conmigo”, reveló. “He estado en conversaciones con ellos, ellos saben lo fuerte que he trabajado para llegar a Grandes Ligas y no solo eso, sino que todos en ligas menores hemos trabajado duro para hacer de este equipo campeones de la serie mundial”.



“Lloré bastante cuando me enteré que me harían la cirugía. Fue frustrante cuando vi la temporada pasar y no me recuperaba del todo”, recordó . “Me lesioné en abril y me operaron en julio, cuatro meses después. Me ha tocado madurar antes de tiempo y me he mantenido enfocado. También veo que tengo ligamento nuevo para lanzar veinte años en Grandes Ligas, lo que me queda es recuperarme”.