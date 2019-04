Tiger Woods y Rory McIlroy, listos para el Masters de Augusta

Woods no sólo regresó, sino que coronó su regreso con una victoria en Georgia el año pasado, llevándose su 80va victoria en la gira de la PGA. Pero fue en East Lake a finales de septiembre, no en Augusta National en abril.

"Estoy exactamente donde debo estar”, declaró el golfista. "Me he vuelto un poquito más consistente en la cancha, y creo que todo marcha bien con miras a abril”.

“Años atrás estaría diciendo: ‘Necesito ganar un Masters, necesita el chaleco verde’. Ahora es: ‘Quiero ganarlo, me gustaría ganarlo’, señaló el norirlandés. “Pero si no puedo, voy a estar bien. Alguna gente dirá que no me motivo lo suficiente. Creánme que estoy lo suficientemente motivado para hacer lo mejor posible y estampar mi nombre entre los grandes de nuestro deporte”.