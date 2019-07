Paola Pliego acusó a la Federación Mexicana de Esgrima: "Están ahí para robarse el dinero"

Paola Pliego no se reservó nada y acusó a la Federación Mexicana de Esgrima (FME) como los primeros culpables de su decisión de renunciar a representar a México y adoptar la nacionalidad de Uzbekistán.

En entrevista para Visión Tres60 de Televisa Deportes, la esgrimista explicó los motivos de su decisión en el contexto de la clasificación rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

"Fue una decisión muy difícil para mí, la tomé cuando iniciaron las clasificaciones para Tokio 2020 y me di cuenta de que simplemente no me iban a inscribir en ninguna competencia y de que o me cambiaba de país o me retiraba", expresó Pliego. "Las personas que conocían mi historia por el mundo del esgrima me extendieron una mano, no temieron en ayudar a quien lo necesitaba y fue por eso que decidí ir con ellos."

"Yo amo a México, más que nada hay que ubicar que cuando tomo esta decisión realmente cuánto duele no escuchar tu himno nacional, soy mexicana, orgullosa de donde vengo, a México siempre lo voy a llevar en mi corazón", dijo. "Simplemente creo que ayudo más a México enseñándoles que se puede decir ya no más, ya no voy a aguantar que abusen de mí, de mi carrera, me voy a hacer a un lado y voy a luchar por mis sueños, a pesar de que me pongan el camino más difícil."

Pliego no pudo competir en Río 2016 por un analítico adverso que le generó una suspensión temporal días antes de la competencia. La Prueba B resultó negativa, lo que la exoneró del dopaje, pero era ya muy tarde para participar en los pasados Olímpicos y ese episodio le generó una suspensión al laboratorio antidopaje de México por un año.



Este martes, Pliego emitió una carta pública para justificar su decisión donde repartió culpas entre los últimos dos ministros del deporte en México, Alfredo Castillo y Ana Guevara, así como al presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla.

"La razón por la que no menciono a la Federación Mexicana de Esgrima en la carta es porque son los peores, los criminales que solo están ahí para robarse el dinero, les vale el deporte en México, pero me parece más grave los que lo ven, que se supone que están ahí para que esto no pase, para cuidar a los atletas y que simplemente sepan y vean lo que está pasando claramente y lo ignoren", agregó la sablista.

Pliego fue la número del ranking mundial juvenil en 2014 en la prueba de sable y desde entonces tenía proyección para ser una probable medallista olímpica, lo que México no ha logrado en esta disciplina desde los Juegos de 1968 gracias a Pilar Roldán.