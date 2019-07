Paola Espinosa interpone denuncia por amenazas y daño moral

"Hoy les quiero enseñar, estoy presentando una denuncia por amenazas que he recibido este tiempo, ya no se puede jugar con la seguridad de mi hija, de mi familia. También estoy presentando una demanda por daño moral a quien resulte responsable ya sea en redes sociales o en medios, y también si me pasa a mí a mi familia o a mi hija estar protegida”, declaró Espinosa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Rommel Pache

"No sabía de la noticia, pero no creo que esté el mío porque yo no he dado ninguna declaración, tampoco he utilizado mis redes en ningún momento mencionándola, de hecho no mencioné ni a la Conade ni a la Federación. Entonces me da gusto que se tome algo legal en este proceso, me encantaría tener herramientas legales para proceder, pero yo me dedico a entrenar", puntualizó Rommel Pacheco