Maratón en Chile rinde homenaje a los desaparecidos

Cientos de personas se reunieron el domingo por la mañana en las calles de Santiago, Chile , para una versión particular del maratón que con dorsales formados por caras de los detenidos desaparecidos en la dictadura pretende luchar contra el negacionismo y el olvido .

Se estima que unas 30 mil personas participan del Maratón de Santiago , uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad. Pero con un fin que transciende lo deportivo y lo convierte en un ejercicio de memoria, unas cuatrocientas personas se juntaron de forma paralela a recordar a aquellos que desde el tiempo de la dictadura ya no están más y cuyos restos aún no se encuentran: los 1,201 detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinoche t (1973-1990) que aún existen registrados en el país.

Juan Manuel Palacios, de 46 años, figuró entre los corredores y dijo: “ yo nací en dictadura, me tocó pelear contra la dictadura, y creo que lo peor que le puede pasar a un país es olvidar, olvidar lo que pasó, a sus muertos y héroes, es lo peor porque si no podemos repetirlo, y esto no puede pasar de nuevo en Chile, nunca más”.