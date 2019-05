Lupita González apelará suspensión para poder ir a Tokio 2020

"No utilizaremos los argumentos de la defensa anterior porque se contradicen", añadió Charria, reconocido por su experiencia en defender a deportistas acusados de dopaje.

"La situación se vino complicando y es por eso que he cambiado de defensa", explicó la marchista mexicana de 30 años, subcampeona olímpica y mundial en 20 kilómetros.

"Para los Juegos Panamericanos (Lima-2019) no hay tiempo, esperamos que Lupita pueda estar en Juegos Olímpicos", dijo Charria.

Aunque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) expresó su "apoyo moral" a 'Lupita' González, el organismo optó por no vincularse en el proceso de defensa y apelación.

"Quiero aclarar que los honorarios de mi antigua defensa y de la actual fueron pagados de mi bolsillo y no de la Secretaría de Marina", dijo González.

"Quiero aclarar que no ingerí voluntariamente la trembolona. Ni siquiera sé que es esa sustancia. Soy una atleta de alto rendimiento con una trayectoria basada en grandes logros deportivos y disciplina. No he necesitado de utilizar una sustancia para sacar ventaja ni antes ni ahora", remató la estrella del atletismo mexicano.