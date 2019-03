La jugadora de hockey que pasó de ser medalla de oro a no poder leer por conmoción cerebral

“Hace seis meses, mientras estaba de vacaciones, me golpeé la cabeza. Inmediatamente supe que algo no iba bien. Seis semanas más tarde, me llevaron al hospital con una sospecha de hemorragia porque tenía convulsiones. Ha sido la experiencia más dura que he vivido. Cuando salí del hospital, caminar al baño era casi imposible y era lo más que podía hacer”, indicó la atleta, quien publicó su sentir en su cuenta de Twitter.