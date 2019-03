Jugador de Rugby sufre choque de cabeza y recibe ¡74 puntos de sutura!

“Tuve la mala suerte de chocar cabeza con cabeza. Cuando me toqué, noté el tajo, estaba partido a la mitad. Los médicos me asistieron rápido y en todo momento me mantuvieron tranquilo. Me preguntaron si podía caminar hasta la ambulancia y lo hice. En el hospital me cosieron, me quedé dos días. Nunca perdí el conocimiento”, dijo en entrevista.