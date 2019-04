Joyas del Final Four: ¿se acuerdan de Christian Laettner, del Dream Team?

En Barcelona 1992 , la selección de basquetbol de Estados Unidos maravilló al mundo con un cúmulo de estrellas que no pensábamos que sería posible juntar en el mismo equipo.

El llamado "Dream Team" es considerado el más grande equipo de cualquier deporte que se haya visto. No es para menos: la quinteta que encabezaron Michael Jordan , Earvin 'Magic' Johnson y Larry Bird , a casi 27 años de distancia, tiene a 11 de sus 12 elementos en el Salón de la Fama.

El que no ha llegado -ni llegará- a ese status fue la apuesta que hizo el coach Chuck Daly por el baloncesto colegial: Christian Laettner .

Veámoslo en retrospectiva: no, Daly no se equivocó ni cometió un error al llamar a Laettner. Era el líder del bicampeón nacional Duke, jugó tres Finales y llegó en sus cuatro años como colegial al Final Four. Fue el Jugador del Año a nivel nacional en 1992 y para el verano de ese año, quizás el único reconocimiento que le faltó fue ser la primera selección global del Draft.