¡Hay tiro con figuras del atletismo! Farah y Gebrselassie, entre denuncias de robo y agresión

“El robo ocurrió el día de mi cumpleaños. Ese día salí a correr con mis compañeros a las 5:30 horas y di mi llave a recepción para que pudieran limpiar. Cuando regresé a las 16:30 noté que mi maleta estaba abierta. Pensé ‘santo cielo, dejé la maleta abierta’, pero luego vi que estaba cerrada y que me la habían roto. Alguien tomó la llave de recepción, abrió, tomó mi dinero, dos teléfonos y el reloj que me regaló mi esposa. Tiene un gran valor sentimental y eso no se puede reemplazar”, indicó Mo.