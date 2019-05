Fernando Alonso apunta a una 'Triple Corona' que en realidad es 'Cuádruple'

A sabiendas que no disputará la próxima edición del WEC, algo que anunció el pasado miércoles, Alonso valorará, después de Le Mans, cómo afrontará su futuro deportivo. Y si decide o no embarcarse en la no poco arriesgada aventura de disputar el Rally Dakar, que a partir del año próximo tendrá lugar en Arabia Saudí.