Extenista en silla de ruedas modela lencería por la inclusión

“Cuando me propusieron hacer esta campaña sólo pensé en mis miedos y dudas… ¿Qué van a decir? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo voy estar en ropa interior frente a tanta gente si jamás he usado bikini? Entonces entendí, que era una increíble oportunidad para enfrentar lo que escondí por tanto tiempo después de mi accidente”, expresó.