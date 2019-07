El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, sale del hospital

El británico, que se cayó el 12 de junio al chocar con un muro a 60 km/h después de no controlar una ráfaga de viento, estuvo hospitalizado en Saint-Etienne hasta el 20 de junio, cuando fue transportado a un centro de rehabilitación para deportistas de alto nivel, en una localización que no se facilitó y que Brailsford no quiso desvelar este viernes.