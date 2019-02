Del odio al amor solo hay un paso: las más grandes rivalidades del deporte

Aunque no fue una rivalidad destructiva, aquella que enfrentó a Tom Brady contra los hermanos Manning fue ciertamente extraña. Con los Patriots, Brady efectivamente ejerció una relación de paternidad sobre Peyton Manning, teniéndolo de 'hijo.' No obstante, fue Eli, el hermano menor, jugando para los New York Giants quien logró infligir en Brady las dos peores derrotas en Super Bowl de su gloriosa carrera.