'Carrerón' de Hamilton ante Verstappen para ganar el Gran Premio de Mónaco en honor a Niki Lauda

Charles Leclerc arrancó en la posición 15, estaba tratando de recuperar vuelta a vuelta, atacando en el Casino, en la horquilla y en la penúltima curva y logró algunas posiciones, hasta que tratando de pasar a Nico Hülkenberg, se pasó un poco, dio medio trompo y perdió la oportunidad. Lo malo fue que, en el proceso, sufrió una ponchadura y al no disminuir la velocidad, rompió el neumático y las lonas, rompieron el piso plano del auto mientras completaba una vuelta completa antes de entrar a los pits.

Lo mismo pasó atrás, cuando Antonio Giovinazzi tocó a Robert Kubica, cerrando el paso en ‘la Rascasse’ y al quedar el Williams del polaco atravesado, Leclerc y ‘Checo’ quedaron atrapados en ese espacio. No hubo acciones extraordinarias, salvo la pérdida de tiempo y poco después, Leclerc tuvo que abandonar. Se le acabó de echar a perder la carrera de casa. En las investigaciones, también Giovinazzi recibió tiempo de penalización por ocasionar el accidente de Kubica y tendrá que pagar en pits, o en la mesa.

En vuelta 43, Hamilton se puso nervioso en el radio y no dejó de buscar solución desde el ‘pitwall’, la lluvia no se apareció en la cantidad deseada y tampoco tiene la ventaja para una parada segura teniendo a Verstappen tan cerca.

En el alcance a los que perdieron una vuelta, Hamilton, Verstappen y Vettel pasaron sin problemas a Stroll, pero Bottas se atoró y se retrasó. Mientras la carrera avanzaba, se complicaba el andar de Hamilton por delante de Verstappen. A veinte vueltas del final no dejaba de pedir ayuda al equipo porque sentía que sus llantas no alcanzarían a terminar la competencia.

En la vuelta 77, Verstappen buscó el rebase, se lanzó por adentro antes de la chicana a la salida del túnel, pero Hamilton cerró la trayectoria y se tocaron, el inglés cortó la chicana y de milagro no rompieron sus autos, manteniendo sus posiciones. Ambos quedaron bajo investigación.

Al final, la bandera de cuadros llegó y Hamilton se llevó la victoria a casa, ya no un 1-2 como se esperaba, dado que, aunque Verstappen tenía sanción de tiempo, el segundo fue Sebastian Vettel y el tercero, Valtteri Bottas sube por primera vez al podio en Montecarlo.

Al platicar con David Coulthard finalizando la carrera, Hamilton se mostró complacido por el resultado: “Esta ha sido la carrera más difícil que he tenido, peleando con el espíritu de Niki (Lauda), quien fue una gran influencia para mí. Nunca iba a entrar a los pits por mí mismo, hace dos años lo hice y perdí la carrera. O me pegaba o terminaba y aunque fue el neumático incorrecto, logramos finalizar con un gran trabajo de equipo cuando volteas a ver las seis carreras en las que hemos ganado”.

Vettel, por su parte, no pudo ocultar su frustración en la actuación del equipo y los aciertos de los demás, aunque de alguna manera celebró poder subir al podio y recordó al finado Niki Lauda: “Obviamente fue difícil manejar esta competencia”, dijo.



Bottas quedó un poco decepcionado por el fin de semana: “Aunque me sentí cómodo con el auto, no teníamos la velocidad y perdí tiempo en la parada de pits. Verstappen me atacó en esa salida y la ponchadura tampoco ayudó.”