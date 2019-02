Amor eterno: la lealtad en el deporte

Se abre la puerta del bullpen y, de repente, se rompe el silencio en Yankee Stadium, un momento inquietante antes de que todo sea roto por la batería de Lars Ulrich. "Enter Sandman" y Mariano Rivera va a la lomita. El cerrador confiable, el taponero entrañable. Es considerado el mejor relevista de todos los tiempos de las Grandes Ligas: cinco Series Mundiales ganadas, 13 apariciones en Juegos de Estrellas pero, a final de cuentas, lo más importante para sus fans: todo esto lo logró con los New York Yankees.

"Capitán América", uno de los sobresalientes elementos que han hecho a los Yankees uno de los equipos profesionales más exitosos (y lucrativos) a nivel mundial sin importar el deporte. Jeter destaca en una franquicia que siempre ha dado de qué hablar y que está ligada al éxito por siempre, algo que no es poca cosa. El líder de los "Bombarderos del Bronx" en las complicadas décadas de los 90 y 2000, toda su vida profesional en esta novena y su amado Yankee Stadium: la casa que Babe Ruth construyó, pero que Derek Jeter decoró.

Los mágicos años 90 de los Dallas Cowboys en la NFL, una década especial construida por un muchacho que tenía el deporte en las venas, quien recibió una oferta para incorporarse nada menos que a los New York Mets, pero que prefirió los emparrillados del fútbol americano a los diamantes de Grandes Ligas. Y si de preferir se trata, el "Iceman" optó quedarse por siempre con el equipo que lo seleccionó en primera ronda del Draft. El resultado no podría ser mejor: Troy Aikman alzó en tres ocasiones el trofeo Vince Lombardi, y ese "8" nunca más se vio en otra franquicia.

Lakers vs. Celtics, Los Ángeles vs. Boston, la rivalidad más importante en el mundo del básquetbol, y la misma no puede entenderse sin dos de los exponentes más importantes que ha tenido la NBA en la historia. Antes del huracán llamado "Dream Team", Michael Jordan, Pippen, Malone y demás, Earvin Johnson y Larry Bird acapararon los reflectores en el baloncesto.